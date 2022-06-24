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Вернидуб: Очень хочу, чтобы новый сезон УПЛ мы провели в Украине

Первая лига
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Украинский тренер дал интервью клубной пресс-службе

Вернидуб: Очень хочу, чтобы новый сезон УПЛ мы провели в Украине

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб дал интервью клубной пресс-службе.

– После пяти-шести месяцев паузы появилась возможность снова работать тренером, в "Кривбассе". Хорошо знаю эту команду, ведь еще в недалеком прошлом это стабильный клуб УПЛ. Да, где-то был период, когда его не было на карте профи-клубов Украины, но, Слава Богу, он возродился. И последний сезон показал, что "Кривбасс" возвращается, пробившись в элиту.

Мне поступило предложение со стороны президента клуба Константина Караманица возглавить "Кривбасс", и возможность совмещать работу и военную службу. Счастлив, что снова смогу заниматься любимым делом, работать с командой.

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– Ваши первые впечатления от команды, клуба и инфраструктуры?

– Сразу скажу, что инфраструктура на высоком уровне. Что касается команды, то есть определенные проблемы. Что ж, будем собирать новый коллектив. В то время как в Украине война, очень трудно собрать команду. Но время покажет: будем смотреть, подбирать нужных нам футболистов для тех задач и целей, которые мы перед собой будем ставить.

Не смотря на то, что мы новички УПЛ, я, мой тренерский штаб и наш клуб – с амбициями. И хочется, чтобы мы поставили перед собой серьезные задачи, а не просто остаться в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будем работать и собирать амбициозную команду. Этот год мы будем двигаться только так, чтобы в дальнейшем предпринять конкретные шаги по борьбе за место в еврокубках.

– Какие задачи и цели ставить перед "Кривбассом" на эти сборы?

– Впереди три сбора. Первый 12-дневный втягивающий до 2 июля: посмотрим, кто сможет к нам прийти из новеньких футболистов, кто останется из нынешнего коллектива. Второй сбор также пройдет в Кривом Роге. Планируем провести три контрольных матча, сейчас подбираем соперников. Третий заключительный сбор планируем провести, если все будет хорошо, на западе Украины.

Думаю, все у нас получится. Для этого все сделают наши Вооруженные силы Украины, которые нас защищают, и вообще очень многое делают для страны. Думаю, только благодаря им мы сможем провести этот чемпионат в нашей неньке-Украине, а не где-нибудь заграницей, как этого хотят некоторые другие клубы.

Лично я не вижу в этом необходимости и очень хочу, чтобы этот сезон мы провели на родной земле, в Украине. И подарили людям какую-нибудь радость. Чтобы они понимали, да, у нас очень тяжелое положение: война. Но даже при таких условиях мы можем доставлять им радость и играть в футбол. Это то, чего я очень хочу, – сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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