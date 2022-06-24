  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Красников: У Металлиста нормальный состав как для новичка УПЛ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: У Металлиста нормальный состав как для новичка УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

В харьковской команде рассказали о кадровой ситуации

Красников: У Металлиста нормальный состав как для новичка УПЛ

Фото: prosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о кадровой ситуации в харьковской команде перед стартом нового сезона УПЛ.

"Легионеры сейчас все находятся в арендах, кроме Маилтона. Он ездил восстанавливаться, у него были некоторые проблемы, прошел курс лечения. Всё нормально, в принципе. Единственная проблема есть по Давиду, мы там не получили IMS, непонятная ситуация с этим клубом, "Виторией". Он неплохой футболист, но то он приехал, то уехал…

А так, все ребята вели себя солидно, и клубы тоже. У Пейшото аренда с февраля по декабрь (прим. – в бразильской "Сеаре"). Костяк тех, кого мы собирали еще во Второй лиге, сохранился. Ребята, на которых мы рассчитываем. А остальное… Добавим легионеров, то добавим, а если нет, то нет. У нас достаточно нормальный состав как для новичка. Постараемся не подвести наших болельщиков и навязать конкуренцию на футбольном поле", – сказал Красников в комментарии Футбол NEWS.

Читайте такжеМаркевич имел договоренность с Красниковым о возвращении в Металлист
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде