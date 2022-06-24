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Красников: У Металлиста нормальный состав как для новичка УПЛ
В харьковской команде рассказали о кадровой ситуации
Фото: prosport / Автор: неизвестен
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о кадровой ситуации в харьковской команде перед стартом нового сезона УПЛ.
"Легионеры сейчас все находятся в арендах, кроме Маилтона. Он ездил восстанавливаться, у него были некоторые проблемы, прошел курс лечения. Всё нормально, в принципе. Единственная проблема есть по Давиду, мы там не получили IMS, непонятная ситуация с этим клубом, "Виторией". Он неплохой футболист, но то он приехал, то уехал…
А так, все ребята вели себя солидно, и клубы тоже. У Пейшото аренда с февраля по декабрь (прим. – в бразильской "Сеаре"). Костяк тех, кого мы собирали еще во Второй лиге, сохранился. Ребята, на которых мы рассчитываем. А остальное… Добавим легионеров, то добавим, а если нет, то нет. У нас достаточно нормальный состав как для новичка. Постараемся не подвести наших болельщиков и навязать конкуренцию на футбольном поле", – сказал Красников в комментарии Футбол NEWS.
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