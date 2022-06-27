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Еще один представитель Первой лиги может не стартовать в новом сезоне

Первая лига
(1 голосов)

ПФЛ может недосчитаться нескольких клубов

Еще один представитель Первой лиги может не стартовать в новом сезоне

ФК Агробізнес

Новина українською

"Агробизнес" может не стартовать в новом сезоне Первой лиги. Об этом пишет Sport Arena.

В марте основатель клуба из Волочиска Олег Собуцкий заявил, что в Украину со сборов в Турции вернулось только три футболиста, а с остальными будут расторгнуты контракты.

Ранее была информация о том, что в новом сезоне рискуют не сыграть "Волынь", "Левый берег", "Карпаты" Галич и "Любомир" (Ставище). Первые в прошлом сезоне стали 10-мы в Первой лиги, остальные играли во Второй Лиге (2-е, 8-е и 15-е места соответственно).

Напомним, что соревнования в ПФЛ должны стартовать в конце августа или в начале сентября.По итогам досрочно завершенного сезона Первой лиги "Агробизнес" занял 13-е место в турнирной таблице.

Читайте такжеНаставник Агробизнеса: Едва ли не половина игроков Первых и Вторых лиг не вернулись в Украину
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В статье: Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
Sport Arena

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