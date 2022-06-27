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Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги

Первая лига
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В частности, автобус и здание на территории арены

Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги

Фото: ФК Кремень

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня российские войска ракетами атаковали город Кременчуг в Полтавской области.

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Пострадал стадион футбольного клуба "Кремень". Телеканал "Футбол" опубликовал фотографии территории арены, на которых видно, что зацепило автобус клуба, а также одно из зданий.

Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги - изображение 1Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги - изображение 2Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги - изображение 3Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги - изображение 4
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В статье: Кремень (Кременчуг) война с Россией
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