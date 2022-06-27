Первая лига
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Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги
В частности, автобус и здание на территории арены
Фото: ФК Кремень
Сегодня российские войска ракетами атаковали город Кременчуг в Полтавской области.
Пострадал стадион футбольного клуба "Кремень". Телеканал "Футбол" опубликовал фотографии территории арены, на которых видно, что зацепило автобус клуба, а также одно из зданий.
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Источник:Футбол 1/2/3
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