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"Это не сравнить с тем, что произошло в городе". Директор Кремня - о повреждении стадиона

Первая лига
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В Кременчуге произошла ужасная трагедия

"Это не сравнить с тем, что произошло в городе". Директор Кремня - о повреждении стадиона

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Директор ФК "Кремень" Андрей Филь прокомментировал обстрел Кременчуга, в ходе которого был нанесен ракетный удар российских оккупантов по торговому центру с мирными жителями и стадиону команды.

"Оценку убытков пока дать невозможно. Могу сказать, что от взрывной волны повылетали стекла в административном здании стадиона и клубном автобусе. Но это несоизмеримо с тем, что произошло в городе. Самая большая беда — это то, что произошло в торговом центре.

Чтобы вы понимали, наш стадион находится на расстоянии около двух километров от торгового центра. То есть была очень большая ракета и большая взрывная волна. Слава Богу, никто из сотрудников клуба не пострадал: ни футболисты, ни тренеры, ни дети.

При любых раскладах, чтобы ни случилось, мы будем участвовать в первенстве Первой лиги", - рассказал Филь.

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В статье: Кремень (Кременчуг) война с Россией
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Источник:
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