Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Танчик: Металлист готов играть и доказывать своё право выступать в УПЛ
Полузащитник желто-синих - о предстоящем сезоне
Фото: ФК Металлист
Полузащитник "Металлиста" Владимир Танчик рассказал о матче против ПФК "Ботев" (1:2) и о первых неделях предсезонных сборов.
— Если не привязываться к результату, как оцениваешь игру команды и лично свое выступление в этом поединке?
— Мы играли с хорошей командой, которая готовится к еврокубкам. И мне кажется, что сыграли хорошо, матч получился интересным. Мне понравилось, как двигалась наша команда, как контролировали мяч, как выходили из-под прессинга. Мы создали много опасных моментов.
Что касается лично меня, то мне кажется, что мог сыграть лучше. Были как положительные моменты, так и брак. В общем, для первой игры нормально, но есть над чем работать.
— Команде удалось выполнить задачи тренерского штаба на эту игру?
— Посмотрим, что скажут тренера, разбора ещё не было. Но, думаю, игру можно отметить как положительную.
— Матч "Металлист" - "Ботев" в YouTube набрал приличные 18 тысяч просмотров. Плюс, мы получили много положительных отзывов в соцсетях. И все это несмотря на товарищеский статус игры, на отсутствие легионеров. Команда чувствует эту поддержку?
— Конечно же мы ощущаем! Вся команда понимает, что у всех сейчас много забот. И тот факт, что болельщики поддерживают и переживают за клуб, даёт нам мотивацию и силы работать.
— Немного сменим тему. Расскажи, как для тебя прошли последние 4 месяца. Что нового произошло в жизни?
— Эти месяцы прошли в тревоге и переживаниях. Каждый день начинался с новостей и заканчивался ими, постоянно на телефоне с близкими. Было тяжело что-то делать. Тренировки с командой помогали на ненадолго отвлечься.
— Можешь сказать, что за это время как команда вы сблизились ещё сильнее?
— Да, мы стали ближе, сейчас мы знаем, что у кого происходит в семье. Каждый из нас помогал, кто чем может, и это ещё больше сблизило нас.
— В столь непростой ситуации поддержка клуба как-то ощущается игроками?
— Да, тяжело украинскому футболу, тяжело каждому украинскому клубу, но "Металлист" сохранил команду. Мы начали тренировочный сбор и надеемся на скорое возобновление чемпионата.
— Сейчас у вас нормальные условия для тренировок и проживания?
— Да, у нас есть все необходимое для полноценных и качественных сборов.
— "Металлист" сыграл свой последний на сегодня официальный матч аж в ноябре. Как опытный футболист, скажи, насколько критично для игрока столько времени находиться без игровой практики? Или это дело быстро поправимо?
— Я думаю, что каждый футболист длительную паузу переносит по-разному. Но мне кажется, что полтора месяца достаточно, чтобы набрать форму.
— По твоим ощущениям, "Металлист" готов достойно показать себя в УПЛ?
— Я верю в нашу команду. Мы готовы играть и доказывать своё право выступать в УПЛ!
— Какие слова ты хотел бы передать харьковским болельщикам?
— Мы очень скучаем по вашей поддержке и эмоциям, которые вы нам дарили. Берегите себя и своих близких, - сказал Танчик.
Популярное сейчас
- Удар по ТЦ в Кременчуге: число жертв растет, лидеры G7 осуждают путина
- Йовичевич и его тренерский штаб покинули Днепр-1 - источник
- То, как украинцы обороняли Северодонецк, мы будем изучать в будущем - Пентагон
- Из-за российской атаки на Кременчуг пострадал стадион клуба Первой лиги
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме