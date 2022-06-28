Танчик: Металлист готов играть и доказывать своё право выступать в УПЛ

Полузащитник "Металлиста" Владимир Танчик рассказал о матче против ПФК "Ботев" (1:2) и о первых неделях предсезонных сборов.

— Если не привязываться к результату, как оцениваешь игру команды и лично свое выступление в этом поединке?

— Мы играли с хорошей командой, которая готовится к еврокубкам. И мне кажется, что сыграли хорошо, матч получился интересным. Мне понравилось, как двигалась наша команда, как контролировали мяч, как выходили из-под прессинга. Мы создали много опасных моментов.

Что касается лично меня, то мне кажется, что мог сыграть лучше. Были как положительные моменты, так и брак. В общем, для первой игры нормально, но есть над чем работать.

— Команде удалось выполнить задачи тренерского штаба на эту игру?

— Посмотрим, что скажут тренера, разбора ещё не было. Но, думаю, игру можно отметить как положительную.

— Матч "Металлист" - "Ботев" в YouTube набрал приличные 18 тысяч просмотров. Плюс, мы получили много положительных отзывов в соцсетях. И все это несмотря на товарищеский статус игры, на отсутствие легионеров. Команда чувствует эту поддержку?

— Конечно же мы ощущаем! Вся команда понимает, что у всех сейчас много забот. И тот факт, что болельщики поддерживают и переживают за клуб, даёт нам мотивацию и силы работать.

— Немного сменим тему. Расскажи, как для тебя прошли последние 4 месяца. Что нового произошло в жизни?

— Эти месяцы прошли в тревоге и переживаниях. Каждый день начинался с новостей и заканчивался ими, постоянно на телефоне с близкими. Было тяжело что-то делать. Тренировки с командой помогали на ненадолго отвлечься.

— Можешь сказать, что за это время как команда вы сблизились ещё сильнее?

— Да, мы стали ближе, сейчас мы знаем, что у кого происходит в семье. Каждый из нас помогал, кто чем может, и это ещё больше сблизило нас.

— В столь непростой ситуации поддержка клуба как-то ощущается игроками?

— Да, тяжело украинскому футболу, тяжело каждому украинскому клубу, но "Металлист" сохранил команду. Мы начали тренировочный сбор и надеемся на скорое возобновление чемпионата.

— Сейчас у вас нормальные условия для тренировок и проживания?

— Да, у нас есть все необходимое для полноценных и качественных сборов.

— "Металлист" сыграл свой последний на сегодня официальный матч аж в ноябре. Как опытный футболист, скажи, насколько критично для игрока столько времени находиться без игровой практики? Или это дело быстро поправимо?

— Я думаю, что каждый футболист длительную паузу переносит по-разному. Но мне кажется, что полтора месяца достаточно, чтобы набрать форму.

— По твоим ощущениям, "Металлист" готов достойно показать себя в УПЛ?

— Я верю в нашу команду. Мы готовы играть и доказывать своё право выступать в УПЛ!

— Какие слова ты хотел бы передать харьковским болельщикам?

— Мы очень скучаем по вашей поддержке и эмоциям, которые вы нам дарили. Берегите себя и своих близких, - сказал Танчик.