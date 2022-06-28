Экс-тренер Кремня: Моя жена была в 200 метрах от взрыва в Кременчуге

Бывший игрок и тренер "Кремня" Вячеслав Жениленко прокомментировал обстрел Кременчуга, в ходе которого был нанесен ракетный удар по торговому центру с мирными жителями и по стадиону местной команды.

– Какие у вас мысли после трагедии в Кременчуге?

– У меня просто нет слов. Как можно запустить ракеты в торговый центр по мирным гражданам? Какую опасность они несли? Люди, которые за это ответственны — они нелюди.

– Как на вас повлиял этот обстрел?

– Моя жена была в 200 метрах от взрыва. Мои дети услышали на себе ударную волну, находясь дома. Слава Богу, все мои близкие живы и здоровы.

– Стадион "Кремень-Арена" был также поврежден в ходе обстрела города. Вы работали на этом стадионе. Что вы сейчас чувствуете?

– Пострадала инфраструктура стадиона. Пострадали близлежащие здания. Но самое главное – человеческая жизнь. А здания мы отстроим, когда победим этих орков, — сказал Вячеслав Жениленко.

Напомним, что в момент атаки российских войск в помещении ТРЦ находилось более тысячи мирных людей.