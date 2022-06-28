Директор стадиона в Николаеве рассказал о подробностях ракетного удара

Многострадальный Николаев, который уже не один месяц живет под мощными обстрелами и без водоснабжения, ежедневно терпит повреждения как инфраструктурных, так и гражданских зданий. Озверевшие рашисты сегодня нанесли традиционные ракетные удары по городу корабелов, в результате которых среди поврежденных объектов оказался и Центральный городской стадион.

Об очередном преступлении врага корреспонденту UA-Футбол рассказал директор спортивной арены, в прошлом нападающий «Николаева» Владимир Коссе.

Фото - ФК "Николаев"

- Удар пришелся в пять часов утра, - сказал он. – Повреждений стадион получил много. Полностью разбит административный корпус арены, в котором пострадали все офисы, в том числе и офис МФК «Николаев». Особенно досадно, что все они были новыми, построенными уже после моего появления на нынешнем посту. Повреждены также раздевалки, электротабло, беговая дорожка. Наряду с тренерскими рядами на ней зияет огромных размеров воронка, образовавшаяся от сверхмощного взрыва. На трибунах немало разбитых пластиковых кресел, а футбольный газон усеян большим количеством обломков и мелких осколков. Сегодня же на стадионе побывали журналисты из Италии, Франции и известной катарской телекомпании «Аль-Джазира». Представители первых двух стран посмотрели на поле и сказали, что оно в хорошем состоянии и на нем можно играть. Если бы не масса отходов от ракетного удара! Ведь осколков на нем множество. До этого поле нашего стадиона всегда было в хорошем состоянии, об этом в городе знали все. Даже тогда, когда целый месяц в Николаеве не было воды, я договаривался, чтобы ее в другом месте набирали в бочки, привозили и поливали газон. И вот теперь такое…

– Пострадавших на стадионе в момент обстрела не было?

– К счастью, из приятного могу отметить, что жертв нет. В столь раннее время на объекте никого из людей не было.

– Когда планируется восстановление арены?

- Утром на стадионе побывало немало людей из городских структур, которые осматривали масштабы разрушений и оценивали количество нанесенного ущерба. В частности, мэр Николаева пообещал помочь в ремонте арены, однако только после окончания войны. Ведь в любой момент может «прилететь», и все то, что было отремонтировано, пострадает снова. С ним в этом я полностью согласен. Поэтому пока уберем все от последствий обстрела и будем ждать победы. Пусть Господь дарит нам мир, чтобы мы играли в футбол, жили и радовались жизни вместе с детьми.