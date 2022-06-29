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Кривбасс представил сразу трех новичков
Криворожский клуб продолжает усиливать состав
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о подписании еще трех новичков команды.
В новом сезоне за криворожский клуб будут выступать экс-защитник "Александрии" Тимур Стецков, хавбек "Горняка-Спорт" Андрей Понедельник и Тимур Кораблин, ранее выступавшего за "Металлург" U-19.
24-летний Стецков подписал годичный контракт и взял себе 5-й номер. 25-летний Понедельник оформил 2-х летнее соглашение и будет играть под 7-м номером. 20-летний Кораблин оформил 3-х летний договор, игровой номер футболиста - 97.
Напомним, ранее "Кривбасс" объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Устименко.
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