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Кривбасс представил сразу трех новичков

Первая лига
(1 голосов)

Криворожский клуб продолжает усиливать состав

Кривбасс представил сразу трех новичков

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о подписании еще трех новичков команды.

В новом сезоне за криворожский клуб будут выступать экс-защитник "Александрии" Тимур Стецков, хавбек "Горняка-Спорт" Андрей Понедельник и Тимур Кораблин, ранее выступавшего за "Металлург" U-19.

24-летний Стецков подписал годичный контракт и взял себе 5-й номер. 25-летний Понедельник оформил 2-х летнее соглашение и будет играть под 7-м номером. 20-летний Кораблин оформил 3-х летний договор, игровой номер футболиста - 97.

Напомним, ранее "Кривбасс" объявил о подписании контракта с нападающим Денисом Устименко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Понедельник Тимур Стецьков
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
29.06.2022 в 12:35
Как то мелко. Клуб с традициями нуждается в реальном усилении. Могли бы и за Мане с Баварией побороться.
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+2
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.06.2022 в 12:41
А гроші з міністерства оборони.... ну як завжди...
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0
0

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