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Владелец Агробизнеса: Продолжаем выплачивать зарплату игрокам и персоналу
Олег Собуцкий - о нынешней ситуации в клубе
Фото: dynamo.kiev.ua
Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал о нынешней ситуации в клубе.
"Поддерживать футбол нужно в любом случае. Даже в военное время. Клуб разорвал контракты с футболистами, которые не вернулись со сборов в Украину вместе с командой еще в феврале. Остальные находятся на контракте у клуба и получают зарплату. Это же касается и административного персонала.
Я продолжаю финансировать ветеранскую сборную Украины, потому что людям сегодня нужен отдых и важно отвлекаться. Команда провела много благотворительных матчей и собрала деньги на поддержку государства.
Детскую команду мы продолжаем содержать. Детский футбол должен продолжать жить", — сказал Собуцкий.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что "Агробизнес" может не стартовать в новом сезоне Первой лиге.
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