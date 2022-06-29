Владелец Агробизнеса: Продолжаем выплачивать зарплату игрокам и персоналу

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал о нынешней ситуации в клубе.

"Поддерживать футбол нужно в любом случае. Даже в военное время. Клуб разорвал контракты с футболистами, которые не вернулись со сборов в Украину вместе с командой еще в феврале. Остальные находятся на контракте у клуба и получают зарплату. Это же касается и административного персонала.

Я продолжаю финансировать ветеранскую сборную Украины, потому что людям сегодня нужен отдых и важно отвлекаться. Команда провела много благотворительных матчей и собрала деньги на поддержку государства.

Детскую команду мы продолжаем содержать. Детский футбол должен продолжать жить", — сказал Собуцкий.