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Металлист сыграет благотворительную игру с турецким клубом
В поддержку города-героя Харькова
Фото: ФК Металлист
"Металлист" на своем официальном сайте сообщил о проведении благотворительного матча в рамках предсезонной подготовки. Соперником команды Александра Кучера станет турецкий "Истанбул Башакшехир".
Встреча пройдет в пятницу, 1 июля и начнется в 17:15.
Отмечается, что "Металлист" организовывает эту игру совместно с информационным порталом "Дети в городе" и благотворительным фондом "Рассвет Украины". Матч пройдет в поддержку города-героя Харькова.
Каждый зритель спарринга сможет отправить средства на гуманитарную помощь оказавшимся в сложных обстоятельствах харьковчанам.
"Играем ради Украины и Харькова", - гласит сообщение пресс-службы "сине-желтых".
Видеотрансляция будет доступна на клубном ютуб-канале и канале "ПроФутбол".
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