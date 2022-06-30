Металлист сыграет благотворительную игру с турецким клубом

"Металлист" на своем официальном сайте сообщил о проведении благотворительного матча в рамках предсезонной подготовки. Соперником команды Александра Кучера станет турецкий "Истанбул Башакшехир".

Встреча пройдет в пятницу, 1 июля и начнется в 17:15.

Отмечается, что "Металлист" организовывает эту игру совместно с информационным порталом "Дети в городе" и благотворительным фондом "Рассвет Украины". Матч пройдет в поддержку города-героя Харькова.

Каждый зритель спарринга сможет отправить средства на гуманитарную помощь оказавшимся в сложных обстоятельствах харьковчанам.

"Играем ради Украины и Харькова", - гласит сообщение пресс-службы "сине-желтых".

Видеотрансляция будет доступна на клубном ютуб-канале и канале "ПроФутбол".