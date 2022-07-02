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Директор Полесья сообщил, кто уже покинул клуб
Таких только двое
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Директор житомирского "Полесья" Владимир Загурский в комментарии клубной пресс-службе сообщил, что на данный момент клуб покинули всего два игрока.
"Нашу команду покинули два игрока. Руслан Бабенко, у которого закончился контракт в конце мая, и Андрей Сахневич, по семейным обстоятельствам вынужденный покинуть клуб.
В распоряжении команды находился арендованный игрок Евгений Морозко из "Колоса". Досрочно были прекращены отношения игрока с "Колосом", и на данный момент Евгений Морозко стал полноценным игроком "Полесья" на ближайшие два года. По другим арендованным игрокам проводятся переговоры. У них еще срок контрактов не истек. По игрокам, у которых закончились контракты в конце мая, все перезаключили новые контрактные соглашения.
На сегодняшний день на просмотре находятся два игрока. Это молодые ребята. Один из них житомирянин, выступавший в молодежных составах "Динамо". Другой играл в одном из европейских чемпионатов. По решению тренерского штаба, когда будет решена их судьба, мы дополнительно сообщим, останутся ли они у нас в команде.
На сегодняшний день складывается такая ситуация, что на рынке есть определенный дефицит игроков. Селекция дается очень тяжело даже для команд Премьер-лиги", – отметил функционер.
Ранее мы сообщали, что в услугах Бабенко
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