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В клубе Первой лиги сообщили о формате и рабочей дате начала нового чемпионата
Сезон должен начаться уже этим летом, а вот формат соревнований будет нестандартным
Фото: ФК Полісся / Автор невідомий
В следующем розыгрыше Первой лиги будет деление на две восьмерки, после чего по четыре команды каждой группы будут бороться за повышение. Об этом в комментарии пресс-службе "Полесья" рассказал директор клуба Владимир Загурский.
"На всех рабочих группах Первой лиги мы отмечали, чтобы был классический формат: 16 команд и максимальное количество матчей 30. Но война внесла свои коррективы. На сегодняшний день в отличие от "Полесья" подавляющее большинство клубов финансово нестабильны. Они поддержали рабочий вариант – 2 группы по 8 команд, которые будут делиться по региональному принципу. 10 из 16 команд проголосовали именно за этот вариант.
На первом этапе все играют в два круга. В итоге первые четыре команды каждой группы встречаются в следующем раунде еще два круга, но уже не играют с командами, с которыми они были в группе. То есть еще 8 матчей. Всего в чемпионате предполагается 22 матча.
Премьер-лига уже определила конкретную дату на своем собрании. Это 20 августа. Соответственно, от этого уже отталкивалась Первая лига. Сначала был рабочий вариант стартовать в первых числах сентября, однако ввиду того, что качество полей в этом году будет желать лучшего, на сегодняшний день рабочей датой является 25 августа. Но это еще неточно, потому что конференции ПФЛ с утверждением этой даты не было", – сказал Загурский.
Напомним, что президент УАФ
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