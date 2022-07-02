В клубе Первой лиги сообщили о формате и рабочей дате начала нового чемпионата

В следующем розыгрыше Первой лиги будет деление на две восьмерки, после чего по четыре команды каждой группы будут бороться за повышение. Об этом в комментарии пресс-службе "Полесья" рассказал директор клуба Владимир Загурский.

"На всех рабочих группах Первой лиги мы отмечали, чтобы был классический формат: 16 команд и максимальное количество матчей 30. Но война внесла свои коррективы. На сегодняшний день в отличие от "Полесья" подавляющее большинство клубов финансово нестабильны. Они поддержали рабочий вариант – 2 группы по 8 команд, которые будут делиться по региональному принципу. 10 из 16 команд проголосовали именно за этот вариант.

На первом этапе все играют в два круга. В итоге первые четыре команды каждой группы встречаются в следующем раунде еще два круга, но уже не играют с командами, с которыми они были в группе. То есть еще 8 матчей. Всего в чемпионате предполагается 22 матча.

Премьер-лига уже определила конкретную дату на своем собрании. Это 20 августа. Соответственно, от этого уже отталкивалась Первая лига. Сначала был рабочий вариант стартовать в первых числах сентября, однако ввиду того, что качество полей в этом году будет желать лучшего, на сегодняшний день рабочей датой является 25 августа. Но это еще неточно, потому что конференции ПФЛ с утверждением этой даты не было", – сказал Загурский.