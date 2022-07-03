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Загурский: В Первой лиге будет две группы по восемь команд. Разделение по региональному принципу

Первая лига
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Стало известно, какой формат обсуждается

Загурский: В Первой лиге будет две группы по восемь команд. Разделение по региональному принципу

Фото: facebook.com/fcpolissya

Новина українською

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал о обсуждаемом формате проведения соревнований в Первой лиге.

"В УПЛ также были разные форматы. Одна из рабочих моделей заключалась в том, что будут 2 группы по 8 или по 10 команд. В частности, появлялся шанс у футбольного клуба «Полесье» проявить себя на более высоком уровне. Но, по состоянию на сегодня владеем информацией, что УПЛ утвердила классический формат: 16 команд, 2 круга, всего 30 матчей.

Мы также отмечали этот формат в Первой лиге. Добивались того, чтобы был классический чемпионат, как в прошлом году. Тем не менее, война внесла свои коррективы. Многие клубы первой лиги, даже подавляющее большинство, очень финансово нестабильны. Они поддержали формат, согласно которому будут 2 группы по 8 команд. Теперь это рабочий вариант.

Клубы будут делиться по региональному принципу. Мы попадем в так называемую западно-центральную зону. Другая восьмерка – Восток, Центр и Юг. Нас не совсем это устраивает, но подчинились воле большинства, 10 из 16 проголосовали за этот вариант.

На первом этапе играется 2 круга, то есть 14 матчей. В итоге первые четыре команды из каждой группы встречаются в следующем раунде, но уже не играют с соперниками по первой группе, только с представителями другой группы. Еще 2 круга, то есть еще 8 матчей. В общей сложности предполагается 22 матча", – отметил Загурский.

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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