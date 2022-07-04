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СМИ: Рябоконь - претендент на пост тренера Оболони

Первая лига
(4 голосов)

Его нынешняя команда пропускает сезон

СМИ: Рябоконь - претендент на пост тренера Оболони

фото - Анатолій Спиця

UA-Футбол
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Многолетний наставник "Десны" Александр Рябоконь может сменить команду.

По данным SportArena, пригласить опытного наставника планирует "Оболонь". Руководство клуба обдумывает состав на следующий сезон, который может доверить Рябоконю.

"Десна", нынешний клуб Александра Дмитриевича, пропускает сезон из-за серьезных проблем, вызванных вторжением России. Сам Рябоконь во время боевых в Чернигове и Киеве вступил в территориальную оборону.

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Отметим, что Рябоконь работает с "Десной" на протяжении последних десяти лет.

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В статье: Александр Рябоконь Оболонь (Киев)
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Источник:
SportArena

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