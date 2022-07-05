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Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ

Первая лига
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Клуб готов заменить кого-то из участников

Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Представитель Первой лиги "Полесье" надеется выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Как сообщил директор житомирского клуба Владимир Загурский, сейчас "Полесье" на всякий случай проходит аттестацию УПЛ, чтобы в случае чего заменить кого-то из участников.

"В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. Сейчас "Полесье" проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге. Если какая-либо команда не сможет принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги вполне возможно, что "Полесье" сможет ее заменить", - сказал Загурский.

По итогам досрочно завершенного сезона Первой лиги "Полесье" финишировало на 9-м месте, набрав 25 очков за 18 туров.

Читайте такжеЗагурский: В Первой лиге будет две группы по восемь команд. Разделение по региональному принципу
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В статье: Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
Суспільне медіа

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Комментарии (1)
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старий фан (Рівне)
05.07.2022 в 13:37
Металіст здувся.
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