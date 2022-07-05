Середняк Первой лиги проходит аттестацию для участия в УПЛ

Представитель Первой лиги "Полесье" надеется выступить в следующем сезоне в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Как сообщил директор житомирского клуба Владимир Загурский, сейчас "Полесье" на всякий случай проходит аттестацию УПЛ, чтобы в случае чего заменить кого-то из участников.

"В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. Сейчас "Полесье" проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге. Если какая-либо команда не сможет принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги вполне возможно, что "Полесье" сможет ее заменить", - сказал Загурский.

По итогам досрочно завершенного сезона Первой лиги "Полесье" финишировало на 9-м месте, набрав 25 очков за 18 туров.