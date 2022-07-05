Металлург подтвердил свое участие в новом сезоне Первой лиги

Запорожский "Металлург" на своем официальном сайте сообщил, что будет выступать в сезоне Первой лиги 2022/23.

В прошлом сезоне, который был досрочно завершен из-за вторжения российских войск в Украину, запорожцы финишировали 1-ми в группе Б Второй лиги. Кроме того отмечается, что в новом сезоне будет играть и "Металлург-2" - во Второй лиге.

Готовиться команда будет, судя по всему, в Запорожье. Старт чемпионатов запланирован на август.