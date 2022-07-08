Агробизнес подтвердил, что пропустит следующий сезон Первой лиги

"Агробизнес" из Волочиска подтвердил, что не будет брать участие в розыгрыше Первой лиги сезона-2022/23. Сообщается, что такое решение связано с полномасштабным вторжением россии в Украину.

"В связи с полномасштабным вторжением россии в Украину наш клуб принял решение пропустить сезон 2022/23 в Первой лиге, приостановить членство в ПФЛ, оставаясь в статусе профессионального клуба и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24.

Как известно, ПФЛ предложила опцию, разрешающую в условиях военного времени, отказавшись от участия в соревнованиях ПФЛ, сохранить профессиональный статус клуба и возобновить участие в соревнованиях в следующих сезонах. Этим, кроме ФК "Агробизнес", уже воспользовался ряд клубов Первой лиги. Сейчас наши ориентиры перестроены в защиту Украины от захватчиков, помощь тем, кто отстаивает нашу независимость.

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Часть представителей нашего клуба пополнили ряды ВСУ и защищают страну с оружием в руках. В частности, это владелец ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий, вице-президент клуба Андрей Донец, тренер Сергей Добропольский, администратор команды Владимир Дузь, руководитель по работе с болельщиками Сергей Чиж и его сын, бывший вратарь ФК "Агробизнес", детский тренер "Агробизнес-ДЮСШ" Сергей Чиж (младший), финансовый директор Роман Глущак, сотрудник в структуре клуба Роман Пукас.

Вместе с тем, ФК "Агробизнес" продолжает функционировать. Полностью поддерживается инфраструктура клуба, ухаживают футбольные поля, площадки, сохранены рабочие места в структуре клуба, тренерам, футболистам, администрации, всем работникам выплачивается заработная плата.

Также полностью обеспечивается развитие детско-юношеского футбола в нашей стране. Будущие футбольные звезды разных возрастов "Агробизнес-ДЮСШ", несмотря на военное время, активно тренируются, развивают свое мастерство, по возможности принимают успешное участие в детских турнирах.

Сейчас, когда идет война, футбол остается без зрителей на трибунах, ради которых мы и работаем. Таким образом, футбольные соревнования в нынешних условиях будут неполноценными. Также, в условиях постоянной угрозы жизни и здоровью граждан Украины, не хотим подвергать опасности участников матчей на домашнем стадионе "Юность", который не обустроен укрытием.

Наши амбиции остаются неизменными, верим в следующие победы, верим в дальнейшее развитие ФК "Агробизнес", верим в яркое будущее украинского футбола.

Но главной победой для всех нас, конечно, будет победа над рашистскими захватчиками", - говорится в сообщении клуба.