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СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги
Единый клуб с юга Украины представляет Мариуполь
Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий
В следующем сезоне Первой лиги будут играть 16 команд. Клубы будут поделены на две подгруппы по 8 в каждой. По данным Footboom, ПФЛ разослала в клубы ориентировочный состав участников на сезон-2022/2023.
Среди тех, кто в прошлом сезоне играл во Второй лиге, в списке "Диназ", "Эпицентр", "Мункач", СК "Полтава", "Карпаты" Львов, "Металлург" Запорожье, "Мариуполь" (бывший "Яруд"), "Скорук", ЛНЗ.
Добавим, что окончательное решение о списке участников и формате соревнований еще не определено. По
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