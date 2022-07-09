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СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Единый клуб с юга Украины представляет Мариуполь

СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги

Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В следующем сезоне Первой лиги будут играть 16 команд. Клубы будут поделены на две подгруппы по 8 в каждой. По данным Footboom, ПФЛ разослала в клубы ориентировочный состав участников на сезон-2022/2023.

Среди тех, кто в прошлом сезоне играл во Второй лиге, в списке "Диназ", "Эпицентр", "Мункач", СК "Полтава", "Карпаты" Львов, "Металлург" Запорожье, "Мариуполь" (бывший "Яруд"), "Скорук", ЛНЗ.

Добавим, что окончательное решение о списке участников и формате соревнований еще не определено. По предварительной информации, из каждой группы по 4 команды выходят в финальный этап, где разыграют путевки в УПЛ. Сезон планируется начать в конце августа.

СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги - изображение 1

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Источник:
Footboom

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
09.07.2022 в 16:30
Боюсь что еле наскребут на одну лигу. Соединив первую и втору. Во второй сейчас играть некому
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енгельс гассанович (Тернопіль)
09.07.2022 в 16:18
Нива під великим знаком питання..
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