СМИ опубликовали потенциальный состав участников следующего сезона Первой лиги

В следующем сезоне Первой лиги будут играть 16 команд. Клубы будут поделены на две подгруппы по 8 в каждой. По данным Footboom, ПФЛ разослала в клубы ориентировочный состав участников на сезон-2022/2023.

Среди тех, кто в прошлом сезоне играл во Второй лиге, в списке "Диназ", "Эпицентр", "Мункач", СК "Полтава", "Карпаты" Львов, "Металлург" Запорожье, "Мариуполь" (бывший "Яруд"), "Скорук", ЛНЗ.