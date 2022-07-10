Еще четыре команды Первой лиги пропустят следующий сезон

“Волынь”, “Краматорск”, “Олимпик” и “Ужгород” не примут участие в следующем розыгрыше Первой лиги. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Итого уже шесть команд второго украинского дивизиона не сыграют в сезоне 2022/2023. Напомним, что ранее о таком решении официально заявили "Подолье" и "Виктория".