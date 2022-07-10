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Еще четыре команды Первой лиги пропустят следующий сезон
Не сыграют уже шесть коллективов
ПФЛ
“Волынь”, “Краматорск”, “Олимпик” и “Ужгород” не примут участие в следующем розыгрыше Первой лиги. Об этом сообщает Футбол NEWS.
Итого уже шесть команд второго украинского дивизиона не сыграют в сезоне 2022/2023. Напомним, что ранее о таком решении официально заявили "Подолье" и "Виктория".
Отметим, что, по предварительным данным, в следующем сезоне Первой лиги примут участие 16 команд. Они будут разделены на две группы. Ориентировочный список участников можно посмотреть
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