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Еще четыре команды Первой лиги пропустят следующий сезон

Первая лига
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Не сыграют уже шесть коллективов

Еще четыре команды Первой лиги пропустят следующий сезон

ПФЛ

Новина українською

“Волынь”, “Краматорск”, “Олимпик” и “Ужгород” не примут участие в следующем розыгрыше Первой лиги. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Итого уже шесть команд второго украинского дивизиона не сыграют в сезоне 2022/2023. Напомним, что ранее о таком решении официально заявили "Подолье" и "Виктория".

Отметим, что, по предварительным данным, в следующем сезоне Первой лиги примут участие 16 команд. Они будут разделены на две группы. Ориентировочный список участников можно посмотреть здесь.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Олимпик (Донецк) Ужгород Краматорск
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