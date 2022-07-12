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Формирование состава продолжается. ЛНЗ подписал экс-игрока Миная

Первая лига
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Клуб продолжает трансферную кампанию

Формирование состава продолжается. ЛНЗ подписал экс-игрока Миная

Фото: fc-lnz.com

Новина українською

"ЛНЗ" продолжает активную трансферную кампанию перед дебютом в Первой лиге. За клуб из Черкасс будет выступать левый защитник Олег Синегуб.

О сроках контракта с 33-летним футболистом не сообщается. В новой команде Олег будет выступать под 89-м номером.

Предыдущим клубом Синегуба был закарпатский "Минай", в составе которого он провел 15 матчей и отметился 1 результативной передачей.

Ранее защитник выступал за "Днепр" (Черкассы), "Арсенал" (Белая Церковь), "Единство" (Плиски), ФК "Полтава", "Полтава-2-Карловка" (Полтава), "Славутич" (Черкассы), "Черкасский Днепр" и "Ингулец". Портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

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Напомним, по итогам досрочно завершенного сезона "ЛНЗ" Лебедин занял 3-е место в группе А Второй лиги и повысился в классе.

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В статье: Олег Синегуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
fc-lnz.com

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