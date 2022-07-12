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Игроки Ужгорода получат статус свободных агентов или уйдут в аренду

Первая лига
(2 голосов)

Ужгородский клуб пропустит новый сезон

Игроки Ужгорода получат статус свободных агентов или уйдут в аренду

ФК Ужгород

Новина українською

Закарпатское издание Mukachevo.net подтвердило, что ФК "Ужгород" пропустит сезон -2022/23 в Первой лиге.

Руководство клуба решило приостановить деятельность до завершения боевых действий. Ужгородский коллектив воспользовался правом взять паузу в чемпионатах Украины и не потерять профессиональный статус.

Это значит, что команда может возобновиться в ПФЛ после завершения боевых действий. Или во время войны, если руководство примет такое решение.

Также отмечается, что все игроки, выступавшие за ужгородский клуб, получат статус свободных агентов, или же будут переданы в аренду другим клубам. Скорее всего, клуб нужно будет создавать с нуля.

Напомним, что по итогам досрочно завершенного чемпионата-21/22 "Ужгород" занял предпоследнее, 15-е место в Первой лиге.

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В статье: ФК Ужгород
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Источник:
mukachevo.net

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