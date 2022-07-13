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Оболонь официально продлила контракт с главным тренером

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В клуб сватали Александра Рябоконя

Оболонь официально продлила контракт с главным тренером

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

Главным тренером киевской "Оболони" и дальше будет Валерий Иващенко, сообщает официальный сайт команды.

41-летний специалист продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года. Иващенко находится в структуре "Оболони" с 2014 года. Изначально он возглавил вторую команду "пивоваров", а затем дважды исполнял обязанности главного тренера команды. В 2021 году он избавился от приставки и.о и стал полноправным коучем главной команды.

В досрочно завершившемся сезоне Первой лиги "Оболонь" под руководством Иващенко финишировала на 4-м месте. Ранее СМИ писали, что киевский клуб может возглавить Александр Рябоконь.

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В статье: Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь

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