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Оболонь официально продлила контракт с главным тренером
В клуб сватали Александра Рябоконя
Фото: fc.obolon.ua
Главным тренером киевской "Оболони" и дальше будет Валерий Иващенко, сообщает официальный сайт команды.
41-летний специалист продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года. Иващенко находится в структуре "Оболони" с 2014 года. Изначально он возглавил вторую команду "пивоваров", а затем дважды исполнял обязанности главного тренера команды. В 2021 году он избавился от приставки и.о и стал полноправным коучем главной команды.
В досрочно завершившемся сезоне Первой лиги "Оболонь" под руководством Иващенко финишировала на 4-м месте. Ранее СМИ писали, что киевский клуб может возглавить Александр Рябоконь.
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