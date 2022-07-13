Оболонь официально продлила контракт с главным тренером

Главным тренером киевской "Оболони" и дальше будет Валерий Иващенко, сообщает официальный сайт команды.

41-летний специалист продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года. Иващенко находится в структуре "Оболони" с 2014 года. Изначально он возглавил вторую команду "пивоваров", а затем дважды исполнял обязанности главного тренера команды. В 2021 году он избавился от приставки и.о и стал полноправным коучем главной команды.

В досрочно завершившемся сезоне Первой лиги "Оболонь" под руководством Иващенко финишировала на 4-м месте. Ранее СМИ писали, что киевский клуб может возглавить Александр Рябоконь.