Нива Тернополь озвучила решение по поводу участия в новом сезоне

Директор тернопольской "Нивы" Андрей Тихий подтвердил, что команда примет участие в следующем сезоне Первой лиги.

"После определенных размышлений руководство футбольного клуба "Нива" (Тернополь) приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине", - приводит слова Тихого газета "Номер один".

Тренерский штаб "Нивы" и дальше будет возглавлять Андрей Купцов. Дата начала тренировочного процесса в рамках подготовки к новому чемпионату еще не определена.

Напомним, на момент остановки сезона 2021/22 в Первой лиге "Нива" находилась на 5-й строчке турнирной таблицы. Новый сезон для команд планируется начать в конце августа или начале сентября.