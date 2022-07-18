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Нива Тернополь озвучила решение по поводу участия в новом сезоне
Клуб Первой лиги окончательно определился
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Директор тернопольской "Нивы" Андрей Тихий подтвердил, что команда примет участие в следующем сезоне Первой лиги.
"После определенных размышлений руководство футбольного клуба "Нива" (Тернополь) приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине", - приводит слова Тихого газета "Номер один".
Тренерский штаб "Нивы" и дальше будет возглавлять Андрей Купцов. Дата начала тренировочного процесса в рамках подготовки к новому чемпионату еще не определена.
Напомним, на момент остановки сезона 2021/22 в Первой лиге "Нива" находилась на 5-й строчке турнирной таблицы. Новый сезон для команд планируется начать в конце августа или начале сентября.
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