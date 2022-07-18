  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Все находятся на сборах. Карпаты планируют усилить состав шестью игроками
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все находятся на сборах. Карпаты планируют усилить состав шестью игроками

Первая лига
(1 голосов)

У некоторых даже есть опыт игр в УПЛ

Все находятся на сборах. Карпаты планируют усилить состав шестью игроками

fcrukh.com

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" продолжают процесс формирования состава.

По данным пресс-службы коллектива, сейчас клуб ведет процесс заключения контрактов с шестью футболистами. Игорь Дуць, Игорь и Николай Когуты, Юрий Репета, Олег Лень и Дмитрий Фастов - речь идет об этих игроках.

Каждый из вышеперечисленных сейчас находится на сборах со львовянами. Есть там и другие потенциальные новички - Александр Климец и Артур Рябов.

В следующем сезоне "Карпаты" будут выступать в Первой украинской лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде