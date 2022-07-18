Все находятся на сборах. Карпаты планируют усилить состав шестью игроками

Львовские "Карпаты" продолжают процесс формирования состава.

По данным пресс-службы коллектива, сейчас клуб ведет процесс заключения контрактов с шестью футболистами. Игорь Дуць, Игорь и Николай Когуты, Юрий Репета, Олег Лень и Дмитрий Фастов - речь идет об этих игроках.

Каждый из вышеперечисленных сейчас находится на сборах со львовянами. Есть там и другие потенциальные новички - Александр Климец и Артур Рябов.

В следующем сезоне "Карпаты" будут выступать в Первой украинской лиге.