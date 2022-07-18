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Все находятся на сборах. Карпаты планируют усилить состав шестью игроками
У некоторых даже есть опыт игр в УПЛ
fcrukh.com
Львовские "Карпаты" продолжают процесс формирования состава.
По данным пресс-службы коллектива, сейчас клуб ведет процесс заключения контрактов с шестью футболистами. Игорь Дуць, Игорь и Николай Когуты, Юрий Репета, Олег Лень и Дмитрий Фастов - речь идет об этих игроках.
Каждый из вышеперечисленных сейчас находится на сборах со львовянами. Есть там и другие потенциальные новички - Александр Климец и Артур Рябов.
В следующем сезоне "Карпаты" будут выступать в Первой украинской лиге.
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