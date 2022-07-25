Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера

На днях в СМИ появились слухи, что у тернопольской "Нивы" появился новый инвестор, который связан с футболом и имеющий успешный проект в этой сфере.

Как сообщает "Спортивка", им может стать Роман Михайлов - действующий вице-президент "Львов" по детско-юношескому футболу. Отмечается, что функционер хочет участвовать в развитии клуба не только на детском уровне, но и на взрослом.

Недавно стало известно о том, что "Нива" Тернополь будет участвовать в новом розыгрыше Первой лиги.