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Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера

Первая лига
(2 голосов)

Он связан с футболом

Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера

Фото: sportyvka.com.ua

Новина українською

На днях в СМИ появились слухи, что у тернопольской "Нивы" появился новый инвестор, который связан с футболом и имеющий успешный проект в этой сфере.

Как сообщает "Спортивка", им может стать Роман Михайлов - действующий вице-президент "Львов" по детско-юношескому футболу. Отмечается, что функционер хочет участвовать в развитии клуба не только на детском уровне, но и на взрослом.

Недавно стало известно о том, что "Нива" Тернополь будет участвовать в новом розыгрыше Первой лиги.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Спортивка

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