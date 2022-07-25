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Нива Т получит нового инвестора - СМИ назвали имя возможного функционера
Он связан с футболом
Фото: sportyvka.com.ua
На днях в СМИ появились слухи, что у тернопольской "Нивы" появился новый инвестор, который связан с футболом и имеющий успешный проект в этой сфере.
Как сообщает "Спортивка", им может стать Роман Михайлов - действующий вице-президент "Львов" по детско-юношескому футболу. Отмечается, что функционер хочет участвовать в развитии клуба не только на детском уровне, но и на взрослом.
Недавно стало известно о том, что "Нива" Тернополь будет участвовать в новом розыгрыше Первой лиги.
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