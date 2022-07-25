Ворскла договорилась о переходе северомакедонского игрока

"Ворскла" договорилась с албанской "Тираной" о переходе полузащитника Энура Тотре. Об этом сообщает Supersport.al.

По информации источника, 25-летний хавбек на этой неделе прибудет в Украину для подписания контракта. Соглашение будет рассчитано на 3 года. Ожидается, что в украинском клубе Энура будет зарабатывать 180 тысяч евро за сезон плюс бонусы.

"Тирана" получит за своего хавбека 250 тысяч евро, а еще 50 тысяч - в качестве бонусов по результатам выступлений Тотре. В его активе также имеется 2 матча за национальную сборную Северной Македонии.

Напомним, что 27 июля полтавская "Ворсклы" сыграет ответный поединок против "АИК" во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций. Первая встреча завершилась победой команды Виктора Скрипника со счетом 3:2.