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ВПК-Агро не сыграет в следующем сезоне Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

ПФЛ не досчитается очередного своего участника

ВПК-Агро не сыграет в следующем сезоне Первой лиги

Фото: ВПК-Агро

Новина українською

"ВПК-Агро" не примет участие в следующем сезоне Первой лиге из-за финансовых трудностей, сообщает Footboom. Владелец Владимир Корсун в одиночку не в состоянии больше содержать клуб, а "Днепр-1", который до последнего времени поддерживал магдалиновцев, предоставляя им свою базу, манеж и питание, решил выйти из проекта.

Источник утверждает, что президент ПФЛ Александр Каденко подтвердил информацию о "ВПК-Агро". Официальные документы от клуба поступят в Дом футбола в ближайшее время.

Напомним, что в сезоне 2022-23 в Первой лиге не будут играть "Краматорск", "Ужгород", "Левый берег", "Подолье", "Волынь", "Олимпик", "Альянс", "Агробизнес", "Перемога". Причины у всех разные, но в большинстве своем на решения клубов повлияли боевые действия в Украине.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка)
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Источник:
Footboom

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