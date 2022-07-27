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СМИ: ПФЛ хочет отменить прямые трансляции матчей Первой и Второй лиг

Первая лига
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СМИ: ПФЛ хочет отменить прямые трансляции матчей Первой и Второй лиг

Фото: fc.if.ua

Новина українською

Профессиональная футбольная лига Украины хочет отменить прямые трансляции матчей клубов Первой и Второй лиги и показывать их после завершения. Об этом пишет в своем Telegram-канале KDK украинский журналист Сергей Болотников.

Лига аргументирует данное решение в целях безопасности. Отмечается, что решение еще не окончательно. В августе пройдет конференция со всеми клубами, на которой согласуют и этот вопрос, и регламент в целом.

Напомним, что новый сезон в ПФЛ может стартовать в конце августа или в начале сентября.

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В статье: ПФЛ Сергей Болотников
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Источник:
KDK

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