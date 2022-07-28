Полесье подписало первого летнего новичка

"Полесье" подписало защитника Вадима Червака, сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Контракт с 23-летним украинцем рассчитан на три года. Также добавим, Червак уже сыграл за новую команду в товарищеском матче против "Зари" (3:5). Предыдущим его клубом была пражская "Спарта", ряды которой он пополнил летом 2018 года. Однако за первую команду чехов так и не провел. Он играл за дубль "Спарты" (14 поединков).

Ранее в Украине выступал за юношеские команды "Динамо", "Шахтера" и "Ворсклы". Также у него есть опыт выступлений за чешский "Влашим" и словацкий "Земплин" (Михайловцы).