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Полесье подписало первого летнего новичка
Контракт с украинцем рассчитан на 3 года
Фото: instagram.com/vadymchervak
"Полесье" подписало защитника Вадима Червака, сообщает пресс-служба житомирского клуба.
Контракт с 23-летним украинцем рассчитан на три года. Также добавим, Червак уже сыграл за новую команду в товарищеском матче против "Зари" (3:5). Предыдущим его клубом была пражская "Спарта", ряды которой он пополнил летом 2018 года. Однако за первую команду чехов так и не провел. Он играл за дубль "Спарты" (14 поединков).
Ранее в Украине выступал за юношеские команды "Динамо", "Шахтера" и "Ворсклы". Также у него есть опыт выступлений за чешский "Влашим" и словацкий "Земплин" (Михайловцы).
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