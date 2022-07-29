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Эпицентр в Первой лиге будет играть в Каменце-Подольском

Первая лига
(1 голосов)

В Каменце-Подольском открыли обновленный стадион

Эпицентр в Первой лиге будет играть в Каменце-Подольском

Фото: facebook.com/kpmrada

UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" (Дунаевцы) из Хмельницкой области в следующем сезоне будет выступать в Каменце-Подольском. Об этом сообщил городской голова Михаил Поситко.

Новой домашней ареной команды станет стадион имени Тонкочеева, который рассчитан на 2,5 тысячи зрителей.

"Первая лига вернется в Каменец! И теперь у нас есть современный стадион, который будет принимать матчи самых высоких уровней и собирать полные трибуны зрителей.

А еще – мы уже имеем зарегистрированную футбольную команду, ФК "Эпицентр" Каменец-Подольский! Благодарность за реализованный проект – общине, налогоплательщикам, народному депутату Игорю Марчуку, начальнику Хмельницкой областной военной администрации Сергею Гамалию – всем, кто верил, работал и работает на своем фронте.

Знаю, все наши победы – впереди. Ведь мы – украинцы! Слава Украине!".

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В статье: Эпицентр (Дунаевцы)
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