Эпицентр в Первой лиге будет играть в Каменце-Подольском

"Эпицентр" (Дунаевцы) из Хмельницкой области в следующем сезоне будет выступать в Каменце-Подольском. Об этом сообщил городской голова Михаил Поситко.

Новой домашней ареной команды станет стадион имени Тонкочеева, который рассчитан на 2,5 тысячи зрителей.

"Первая лига вернется в Каменец! И теперь у нас есть современный стадион, который будет принимать матчи самых высоких уровней и собирать полные трибуны зрителей.

А еще – мы уже имеем зарегистрированную футбольную команду, ФК "Эпицентр" Каменец-Подольский! Благодарность за реализованный проект – общине, налогоплательщикам, народному депутату Игорю Марчуку, начальнику Хмельницкой областной военной администрации Сергею Гамалию – всем, кто верил, работал и работает на своем фронте.

Знаю, все наши победы – впереди. Ведь мы – украинцы! Слава Украине!".