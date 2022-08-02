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Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
Усилили полузащиту
фото - ФК Карпати
Львовские "Карпаты" объявили о подписании контрактов с братьями Николаем и Иваном Когутом. Ребята родом из Тернопольской области, родились 31 августа 1998 года.
В профессиональном футболе братья Когуты выступали за "Агробизнес" из Волочиска. Николай Когут в прошлом сезоне провел шесть матчей за команду Александра Чижевского, а Иван сыграл в 18 поединках и отличился двумя забитыми мячами.
В конце июля Николай и Иван сыграли за студенческую сборную Украины на Европейских студенческих играх в польском Лодзи. "Сине-желтые" уступили в финале сборной Румынии в серии послематчевых пенальти. На турнире новички "Карпат" записали в актив по одному забитому мячу.
Оба футболиста являются полузащитниками. Николай Когут выбрал себе 27-й номер в "Карпатах".
Его родной брат Иван в составе "львов" будет выступать под 18-м номером.
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