  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса

Первая лига
(1 голосов)

Усилили полузащиту

Карпаты подписали братьев-близнецов из Агробизнеса

фото - ФК Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о подписании контрактов с братьями Николаем и Иваном Когутом. Ребята родом из Тернопольской области, родились 31 августа 1998 года.

В профессиональном футболе братья Когуты выступали за "Агробизнес" из Волочиска. Николай Когут в прошлом сезоне провел шесть матчей за команду Александра Чижевского, а Иван сыграл в 18 поединках и отличился двумя забитыми мячами.

В конце июля Николай и Иван сыграли за студенческую сборную Украины на Европейских студенческих играх в польском Лодзи. "Сине-желтые" уступили в финале сборной Румынии в серии послематчевых пенальти. На турнире новички "Карпат" записали в актив по одному забитому мячу.

Оба футболиста являются полузащитниками. Николай Когут выбрал себе 27-й номер в "Карпатах".

Его родной брат Иван в составе "львов" будет выступать под 18-м номером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Агробизнес (Волочиск) Николай Когут Иван Когут Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Карпати

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде