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Покуражились. Полесье Калитвинцева забило девять голов в контрольной игре

Первая лига
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Катком проехались по польскому оппоненту

Покуражились. Полесье Калитвинцева забило девять голов в контрольной игре

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Очередной контрольный матч провело житомирское "Полесье". Перволиговый коллектив Калитвинцева поглумился над польским клубом "Юзофевия". Итоговый счет противостояния - 9:1.

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Голы в этот вечера забивали Волынец, Кушниренко, Янаков, Грицук, Козак. Также по дублю на счету Кисленко и Шастала.

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В статье: Полесье (Житомир)
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