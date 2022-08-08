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Покуражились. Полесье Калитвинцева забило девять голов в контрольной игре
Катком проехались по польскому оппоненту
Фото: ФК Полесье
Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.
Очередной контрольный матч провело житомирское "Полесье". Перволиговый коллектив Калитвинцева поглумился над польским клубом "Юзофевия". Итоговый счет противостояния - 9:1.
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Голы в этот вечера забивали Волынец, Кушниренко, Янаков, Грицук, Козак. Также по дублю на счету Кисленко и Шастала.
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