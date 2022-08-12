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Официально: Более 20 клубов пропустят сезон Первой и Второй лиги

Первая лига
(1 голосов)

Будет четыре дебютанта

Официально: Более 20 клубов пропустят сезон Первой и Второй лиги

Фото: ПФЛ

UA-Футбол
Новина українською

Очередная Конференция ПФЛ прошла сегодня в столице Украины. На рассмотрение делегатов была предложена повестка дня по 12 вопросам. Об этом сообщает сайт ПФЛ.

Для поддержки клубов, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны, делегаты рассмотрели апробирование еще восемь лет назад механизм сохранения места в ПФЛ. Поддержана идея о временной приостановке на сезон 2022/23 участием в соревнованиях ПФЛ некоторых клубов, утративших возможность полноценного функционирования из-за военной агрессии со стороны российской федерации. Опцией воспользуется более 20 футбольных клубов.

В этом году четыре клуба присоединились к соревнованиям во Второй лиге: "Васт" г. Николаев, "Нива" Бузова" Бузова, "Звягель" г. Новоград-Волынский и "Хуст Сити" из Хуста.

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Возможностью заявить свои резервные составы (т.н. "двоечки") воспользовались три клуба Первой лиги - таким образом, в новом сезоне сыграют "Металлург-2" г. Запорожье, "Кремень-2" г. Кременчуг и "Полесье" Житомир.

О дате начала сезона отдельно не было уведомлено.

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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.08.2022 в 16:55
а что будут кушать слуги футбола --надо сократить -всем не хватит -пусть идут работают а не сидеть в креслах
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