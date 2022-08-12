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Карпаты - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Идет подготовка

Карпаты - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Карпаты

UA-Футбол
Новина українською

Не только клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. Представители Первой лиги, "Карпаты" и "Прикарпатье", в эту пятницу проведут контрольную игру, в надежде как можно лучше подготовиться к старту своего первенства.

Контрольный матч, 12.08.2022
"Карпаты" 17:00 "Прикарпатье"

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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