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Карпаты - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Идет подготовка
Фото: ФК Карпаты
Не только клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. Представители Первой лиги, "Карпаты" и "Прикарпатье", в эту пятницу проведут контрольную игру, в надежде как можно лучше подготовиться к старту своего первенства.
Контрольный матч, 12.08.2022
"Карпаты" 17:00 "Прикарпатье"
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