Карпаты - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Не только клубы УПЛ продолжают подготовку к старту нового сезона. Представители Первой лиги, "Карпаты" и "Прикарпатье", в эту пятницу проведут контрольную игру, в надежде как можно лучше подготовиться к старту своего первенства.

Контрольный матч, 12.08.2022

"Карпаты" 17:00 "Прикарпатье"