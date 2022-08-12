Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги

В эту пятницу состоялся жребий нового сезона Первой лиги. Кроме этого, стал известен список участников будущей кампании.

Клубы будут поделены на две группы по восемь команд. Первый этап турнира пройдет по классической схеме в два круга (все проведут по 14 игр).

После этого четыре лучшие и четыре худшие команды каждой группы организуют две "восьмерки". В верхней разыграют две путевки в УПЛ и одну в плей-офф. В нижней восьмерке будет идти борьба за выживание.

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Список участников турнира.

Группа А:

"Буковина"

"Диназ"

"Эпицентр

"Карпаты"

"Нива" Тернополь

"Полесье"

"Прикарпатье"

ФСК "Мариуполь"

Группа Б:

"Горняк-Спорт"

"Кремень"

"ЛНЗ"

"Металлург"

"Оболонь"

"Полтава"

"Скорук"

"Чернигов"

Новый сезон начнется 27-го августа. Полный календарь первого этапа.

Группа А:

Группа Б:

Список участников Второй лиги: