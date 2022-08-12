  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Придумали даже новую схему

Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В эту пятницу состоялся жребий нового сезона Первой лиги. Кроме этого, стал известен список участников будущей кампании.

Клубы будут поделены на две группы по восемь команд. Первый этап турнира пройдет по классической схеме в два круга (все проведут по 14 игр).

После этого четыре лучшие и четыре худшие команды каждой группы организуют две "восьмерки". В верхней разыграют две путевки в УПЛ и одну в плей-офф. В нижней восьмерке будет идти борьба за выживание.

Читайте такжеОфициально: Более 20 клубов пропустят сезон Первой и Второй лиги

Список участников турнира.

Группа А:

  • "Буковина"
  • "Диназ"
  • "Эпицентр
  • "Карпаты"
  • "Нива" Тернополь
  • "Полесье"
  • "Прикарпатье"
  • ФСК "Мариуполь"

Группа Б:

  • "Горняк-Спорт"
  • "Кремень"
  • "ЛНЗ"
  • "Металлург"
  • "Оболонь"
  • "Полтава"
  • "Скорук"
  • "Чернигов"

Новый сезон начнется 27-го августа. Полный календарь первого этапа.

Группа А:

Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги - изображение 1

Группа Б:

Две группы и 16 команд. Список участников и календарь матчей Первой лиги - изображение 2

Список участников Второй лиги:

  • "Васт"
  • "Звягель"
  • "Кремень-2"
  • "Металлург-2"
  • "Нива" Бузова
  • "Нива" Винница
  • "Реал Фарма"
  • "Рубикон"
  • "Хуст Сити"
  • "Чайка"
  • "Полесье-2"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПФЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде