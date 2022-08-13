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Игрок клуба Первой лиги приостановил свою карьеру и ушел в ВСУ
Выбрал путь защитника Украины
Фейсбук Скорука
Атакующий полузащитник ФК “Скорук” из Томаковки (Никопольский район) Алексей Красов приостановил свой контракт с клубом и пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.
“Алексей всегда отличался мужественной и бескомпромиссной игрой на поле, и сейчас он принял очень важное решение – стать на защиту Украины! Мы гордимся тобой, Алексей! Возвращайся с победой, которую ждет весь Украинский народ!”, - отмечает Скорук на своей странице в Facebook.
Отметим, что Красов стал игроком клуба из Томаковки в июле 2021 года. Вместе с командой он провел первую половину сезона Второй лиги предыдущего сезона – тогда, на момент остановки чемпионата, “Скорук” занял второе место, чем и заслужил выход в Первую лигу.
Добавим, что Алексей является воспитанником донецкого "Шахтера". Также он выступал за донецкий "Металлург", черновицкую "Буковину", Петровский "Ингулец", вишневецкий "ВПК-Агро" и ФК "Сумы". 5 января этого года Красову исполнилось 28 лет.
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