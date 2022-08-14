Президент ПФЛ: УАФ возьмет на себя оплату арбитража Первой и Второй лиги

Президент ПФЛ Александр Каденко примерно описал, как будут проходить чемпионаты Первой и Второй лиг в следующем сезоне:

“ – В прошлом сезоне было 16 команд в Первой лиге и 31 – в двух группах Второй. Сейчас в обоих дивизионах и 30 команд не набралось.

‒ Это было коллективное решение, потому что ПФЛ выслушала все предложения и провела в несколько этапов опроса наших клубов. Мы ставили перед рабочей группой задачу сделать так, чтобы клубы максимально комфортно и с экономией ресурсов прошли этот сложный сезон.

К тому же, на конференции ПФЛ президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ возьмет на себя оплату арбитража, мы очень благодарны за эту помощь, которая облегчит финансовую нагрузку на клубы.

И раньше звучали предложения провести турнир в несколько этапов. Были мнения провести этот эксперимент. Сейчас, когда у нас есть трудности с логистикой, горючим, комендантскими часами, для команд и арбитров нужно создать такие условия, чтобы они могли нормально добраться до места назначения, провести матч и вернуться на свои места”, - сказал Каденко.