СМИ: Матчи Первой и Второй лиги будут транслироваться в прямом эфире

Матчи Первой и Второй лиги Украины будут транслироваться в прямом эфире. Ранее была информация о том, что поединки низших дивизионов чемпионата покажут в записи.

Как сообщает в своем Telegram-канале KDK украинский журналист Сергей Болотников, за это проголосовало большинство клубов ПФЛ, а военные, которые настаивали на отмене прямых трансляций, ослабили требования.

Старт соревнований запланирован на конец августа или на начало сентября. Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, где в новом сезоне можно будет посмотреть матчи Первой лиги.