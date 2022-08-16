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СМИ: Матчи Первой и Второй лиги будут транслироваться в прямом эфире
"Зрада" отменяется
pfl.ua
Матчи Первой и Второй лиги Украины будут транслироваться в прямом эфире. Ранее была информация о том, что поединки низших дивизионов чемпионата покажут в записи.
Как сообщает в своем Telegram-канале KDK украинский журналист Сергей Болотников, за это проголосовало большинство клубов ПФЛ, а военные, которые настаивали на отмене прямых трансляций, ослабили требования.
Старт соревнований запланирован на конец августа или на начало сентября. Ранее президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, где в новом сезоне можно будет посмотреть матчи Первой лиги.
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