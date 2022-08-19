Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона

Сначала, напомним о новой схеме соревнований в сезоне 2022/2023. Клубы будут поделены на две группы по восемь команд. Первый этап турнира пройдет по классической схеме в два круга (все проведут по 14 игр). После этого четыре лучшие и четыре худшие команды каждой группы организуют две "восьмерки". В верхней разыграют две путевки в УПЛ и одну в плей-офф. В нижней восьмерке пойдет борьба за выживание.

Группа А

"Буковина"

Перед началом нового сезона черновицкий клуб существенно обновился. У "Буковины" сменились президент и тренер. Новым президентом стал Андрей Сафроняк, который играл в 2004-2006 годах за черновчан, а после завершения карьеры занимался предпринимательской деятельностью.

Готовить команду к новому сезону в качестве главного тренера будет Андрей Мельничук: он уже возглавлял "Буковину" в 2019/2020 годах. 43-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 2016 году.

Черновицкий клуб в это межсезонье уже подписал контракты с десятью игроками. Отмечаем возвращение Артура Орната и Василия Гакмана, а также подписание опытного хавбека Артема Цурупина.

Подопечные Мельничука уже сыграли три контрольных матча: "Буковина" переиграла "Эпицентр" - 3:2, уступила тернопольской "Ниве" - 1:3 и расписала мировую с "Прикарпатьем" - 1:1.

"Диназ"

Еще за десять дней до войны в мэрии Вышгорода состоялось представление обновленного городского футбольного клуба "Диназ" и нового главного тренера Александра Головко. Таким образом, "Диназ" в статусе муниципального сможет дебютировать в Первой лиге. Что касается финансирования, то, по словам директора клуба Сергея Старенького, "Диназ" получит все необходимое от города.

Перед Александром Головко встала сложная задача, а именно создание "новой" команды в сжатые сроки.

К новому сезону "Диназ" начал готовиться 27 июля. В межсезонье ряды коллектива пополнили шесть новых игроков.

"Эпицентр"

В преддверии дебютного сезона в Первой лиге "Эпицентр" сменил место регистрации. Теперь клуб будет представлять город Каменец-Подольский. При этом тренировочная база команды все равно остается в Дунаевцах, где футболисты тренируются и проживают. Также есть вероятность, что матчи чемпионата Украины "Эпицентр" сможет играть как в Каменце-Подольском, так и в Дунаевцах.

В межсезонье клуб уже подписал одиннадцать игроков, среди которых пятеро бывших футболистов "Волыни". Речь идет о Владиславе Кристине, Владиславе Морозе, Станиславе Кристине, Николае Миронюке и Александре Чепелюке.

Известно, что команда уже сыграла четыре контрольных матча. "Эпицентр" сыграл вничью с "Агроном" - 2:2, обыграл винницкую "Ниву" - 2:1, уступил "Колосу" (Полонное) - 1:2 и "Буковине" - 2:3.

"Карпаты"

Легендарные львовские "Карпаты" возвращаются в Первую лигу. Подопечные Андрея Тлумака приступили к подготовке к новому сезону 11 июля. За это время львовяне успели сыграть восемь матчей, из которых шесть выиграли, один проиграли и один завершили вничью.

"Карпатам" удалось сохранить костяк команды из прошлого сезона, а также были привлечены 12 молодых футболистов из Академии. Обращаем внимание на подписание контрактов с Романом Лепкой, братьями Когутами, Дмитрием Махневым и Юрием Тлумаком.

По словам директора по маркетингу Андрея Билоуса, перед командой стоит задача выхода в Премьер-лигу.

"Нива" Тернополь

Подопечные Андрея Купцова начали подготовку к новому сезону в конце июля. Отметим, что в это межсезонье команду покинул один из ключевых игроков - Константина Бычека подписал "Металлист 1925". Тем не менее, тернополянам удалось сохранить Руслана Дедуха, пролонгировавший контракт с клубом.

"Нива" уже успела сыграть семь спаррингов, из которых четыре выиграла.

"Полесье"

Команда начала подготовку к новому сезону в начале июля. Летом коллектив покинули Бабенко, Батагов и Сахневич. Пока какого-то серьезного усиления перед началом чемпионата "Полесье" не получило, но главное, что удалось сохранить костяк команды. Житомирский клуб - один из главных претендентов на повышение в классе.

Среди контрольных матчей стоит отметить противостояние с "Зарей". Подопечные Юрия Калитвинцева дали серьезный бой представителю УПЛ, но уступили 3:5.

Команда вернулась в Украину 10 августа. Администрацией футбольного клуба была использована возможность того, что команда находилась в Европе на летнем сборе и за это время удалось значительно улучшить материально-техническое и бытовое состояние базы, где житомиряне проводят свои тренировки.

"Прикарпатье"

Во второй половине июля ивано-франковцы вернулись к тренировкам. Что касается кадровых изменений, то команду покинули шесть игроков. Следует отметить потери Мащенко, Семотюка и Воробчака. Однако, "Прикарпатью" удалось подписать контракт с защитником "Вереса" Савошко.

Подопечные Олега Рипана уже успели сыграть шесть контрольных матчей, в которых уступили только "Карпатам" – 0:1.

ФСК "Мариуполь"

Мариупольский "Яруд", основанный в 2007 году, будет играть в Первой лиге под новым названием - ФСК "Мариуполь. Костяк составляют игроки "Яруда", плюс с командой тренируются молодые игроки из U-19 "Мариуполя".

У клуба очень тяжелое финансовое положение. По словам вице-президента Сергея Лискуна, бизнес владельца клуба сильно пострадал, но это не повод для роспуска коллектива.

Свои домашние матчи ФСК "Мариуполь" будет играть на стадионе "Диназа".

Что касается контрольных матчей, то стоит отметить противостояние с "Оболонью". Мариупольцы хоть и уступили, но сыграли достойно – 1:2.

Группа Б

"Горняк-Спорт"

Основные игроки покинули "Горняк-Спорт". Отметим потери Понедельника, Паламара, Твердохлеба и Яворского. Игорю Жабченко придется работать с молодежью, воспитывать ее и помогать молодым игрокам повышать свое мастерство. Пополнил ряды команды защитник Пец, выступавший за второлиговый "Волчанск".

Относительно контрольных матчей стоит отметить противостояние с запорожским "Металлургом". Минимальную победу праздновали запорожцы – 1:0.

"Кремень"

Во второй половине июля "Кремень" начал готовиться к новому сезону. В летнее межсезонье в клубе произошли серьезные кадровые изменения. К примеру, команду покинули Бычков, Курелех, Ульянов, Кучеренко. Вокруг этих игроков строилась игра кременчугского коллектива в прошлом сезоне.

Стоит отметить подписание 22-летнего защитника Максима Агапова, который в прошлом сезоне играл за "Краматорск".

Подопечные Романа Локтионова успели сыграть пять контрольных матчей, в которых одержали четыре победы. Уступили лишь грозному "Кривбассу" - 0:3.

"ЛНЗ"

Черкасский клуб считается одним из фаворитов предстоящего сезона. Руководству клуба удалось провести качественную селекцию. Подписали контракты с "ЛНЗ" ряд игроков, имеющих опыт выступлений в Премьер-лиге. Следует отметить переход Нехтия, Шелихова, Синегуба, Солдата и Полюляха.

Подопечные Юрия Бакалова имели возможность сыграть контрольные матчи против представителей УПЛ. "ЛНЗ" победил "Колос", минимально уступил "Александрии", а также сыграл вничью с "Ингульцом". Такие результаты свидетельствуют о хорошем игровом тонусе представителя Первой лиги.

МФК "Металлург"

Запорожский клуб наконец-то вернулся в Первую лигу. Тренировочный процесс запорожцы возобновили во второй половине июня. Однако полноценный сбор МФК "Металлург" начал 11 июля. Руководство клуба продолжило сотрудничество с тренерским штабом Владимира Никитина.

Покинули команду Сидоренко, Загальский и Загоруйко. Что касается усиления, то следует отметить подписание контрактов с Антоном Кичей и Владимиром Белоцерковцем, Валерием Садом и Владиславом Дворовенко.

Подопечные Владимира Никитина сыграли четыре контрольных матча, в которых уступили однажды. Запорожцы проиграли "Александрии" – 0:3.

"Оболонь"

Руководство клуба продлило контракт с главным тренером Александром Иващенко. Команду покинул ряд ведущих игроков. Речь идет о Матяже, Мате, Майданевиче, Щебетуне и Суханове. Однако были и качественные усиления. К примеру, ряды команды пополнили Фатеев, Кичак, Терехов и Груша. С таким подбором исполнителей у киевлян есть все шансы бороться за самые высокие места.

Среди контрольных матчей стоит отметить нулевую ничью в противостоянии с "Черноморцем".

"Скорук"

Завершил свою игровую карьеру капитан команды Владимир Приземлин, который вошел в тренерский штаб и будет ассистентом Александра Степанова. Кстати, сам Степанов также является и директором дебютанта Первой лиги.

Атакующий полузащитник "Скорука" Алексей Красов приостановил свой контракт с клубом и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Однако, костяк команды руководству клуба удалось сохранить. Что касается новичков, то следует отметить подписание защитника Коцюмаки и нападающего Коробки.

Среди контрольных матчей "Скорука" отмечаем ничью против "Горняка-Спорт" (1:1), а также поражение от "Металлурга" (2:4). Эти матчи добавили томаковцам желаемый опыт перед стартом в Первой лиге.

"Чернигов"

Для клуба повышение в классе является большим событием. По словам тренера команды Валерия Черного, сбылась мечта клуба. Руководство будет продолжать свою политику. В "Чернигове" будут играть только местные футболисты.

Подготовку к новому сезону команда начала первого августа. Покинул "Чернигов" Андрей Порохня. У полузащитника истек контракт с клубом. На просмотре сейчас находится ряд потенциальных новичков.

"Полтава"

Существенных изменений в полтавском клубе в это межсезонье не произошло. Ни один из игроков не покинул команду, но уже есть первые усиления. "Полтава" подписала контракты с экс-игроками "Кремня" - Бычковым и Курелехом.

Среди контрольных матчей стоит отметить победу над "Александрией" – 2:1.