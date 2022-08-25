CAS сократил основателю Агробизнесу Собуцкому пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого по пожизненному отстранению от футбола по решению КДК УАФ из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым.

CAS установил, что примененные санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения.

Поэтому суд частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и снизил период дисквалификации до пяти лет.

Интересы УАФ в суде представляли швейцарские юристы из компании Kallerhals Carrard, интересы Собуцкого – украинский адвокат Виталий Бойчук и украинская юридическая компания ISKOR Lawyers.

Собуцкий сейчас служит в ВСУ, а "Агробизнес" пропускает сезон.