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CAS сократил основателю Агробизнесу Собуцкому пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра

Первая лига
Обновлено
(4 голосов)

Сократили до 5 лет

CAS сократил основателю Агробизнесу Собуцкому пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого по пожизненному отстранению от футбола по решению КДК УАФ из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым.

CAS установил, что примененные санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения.

Поэтому суд частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и снизил период дисквалификации до пяти лет.

Интересы УАФ в суде представляли швейцарские юристы из компании Kallerhals Carrard, интересы Собуцкого – украинский адвокат Виталий Бойчук и украинская юридическая компания ISKOR Lawyers.

Собуцкий сейчас служит в ВСУ, а "Агробизнес" пропускает сезон.

Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола УАФ за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.

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В статье: CAS Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
Агробізнес

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Комментарии (2)
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Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:04
как по мне, за избиение арбитра 5 лет - это маловато
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scorpius (Ck)
25.08.2022 в 18:46
Ну почему же, можно раз в 5 лет кого-то отбуцать и опять на отдых...
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