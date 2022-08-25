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CAS сократил основателю Агробизнесу Собуцкому пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра
Сократили до 5 лет
Фото: dynamo.kiev.ua
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого по пожизненному отстранению от футбола по решению КДК УАФ из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым.
CAS установил, что примененные санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения.
Поэтому суд частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и снизил период дисквалификации до пяти лет.
Интересы УАФ в суде представляли швейцарские юристы из компании Kallerhals Carrard, интересы Собуцкого – украинский адвокат Виталий Бойчук и украинская юридическая компания ISKOR Lawyers.
Собуцкий сейчас служит в ВСУ, а "Агробизнес" пропускает сезон.
Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола УАФ за
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