Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги

В субботу стартует дебютный в нынешнем сезоне тур Первой лиги. Старт сезона всегда вызывает особый интерес. В нынешнем розыгрыше Первой лиги дебютируют ряд амбициозных коллективов, которые имеют все шансы не только считаться середняками, но и бороться за высокие места.

Группа А

Буковина (Черновцы) – Эпицентр (Каменец-Подольский)

27.08.13:00. Черновцы. Стадион "Буковина"

Будут встречаться команды, которые существенно обновились перед стартом сезона. Интересно будет последить за игрой черновицкого коллектива под руководством Андрея Мельничука, уже работавшего с "Буковиной" в 2019/2020 годах. Что касается "Эпицентра", то коллектив который сменил место своей регистрации летом тоже не отставал. Команда подписала Чепелюка, Миронюка с "Волыни". Кстати, в контрольном матче накануне старта сезона подопечные Мельничука одолели своего соперника по стартовому туру – 3:2.

Карпаты (Львов) – ФСК Мариуполь

27.08.16:00. Львов. Стадион "Украина"

Для мариупольцев старт в Первой лиге будет очень сложным. Костяк мариупольцев составляют экс-игроки "Яруда". К тому же будут иметь возможность проявить себя на высшем уровне молодые футболисты. Надеяться на мощный старт сезона в исполнении молодой команды не стоит, но неоценимый опыт ребята, безусловно, получат. Что касается "Карпат", то подопечные Андрея Тлумака настроены уже в дебютном матче сезона продемонстрировать свои амбиции.

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Полесье (Житомир)

27.08.16:00. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

Клуб из Ивано-Франковска перед стартом нового сезона покинул несколько ключевых игроков. Потери Семотюка и Воробчака не могли не отразиться на коллективе Олега Рыпана. Интересно будет понаблюдать за тем, кто возьмет на себя лидерские качества и поведет за собой команду. Матч против одного из главных претендентов на повышение в классе первый экзамен на зрелость для "Прикарпатья".

Диназ (Вышгород) – Нива (Тернополь)

27.08. 17:00. село Демидов. Стадион "Диназ"

Обновленный городской футбольный клуб из Вышгорода дебютирует в Первой лиге. Для Александра Головко, безусловно, это станет вызовом, ведь ему пришлось создавать "новую" команду. Игра против амбициозной и неуступчивой "Нивы" – первый вызов для коллектива из Вышгорода. Отметим, что в преддверии старта сезона тренировку "Диназа" посетил легендарный Андрей Шевченко.

Группа Б

Чернигов – Скорук (Томаковка)

27.08. 12:00. Чернигов. Стадион "Юность"

Встречаются абсолютные дебютанты Первой лиги. Для этих клубов старт в новом сезоне, безусловно, будет чрезвычайно волнующим. Спрогнозировать фаворита этого противостояния достаточно сложно. В таких матчах на первый план выходит именно ментальная готовность футболистов.

ЛНЗ – Оболонь

27.08. 13:00. Черкассы. Стадион "Черкассы-Арена"

Противостояние этих команд чрезвычайно интригующие. Оба коллектива считаются одними из претендентов на повышение в классе. Качественная селекция "ЛНЗ" придает оптимизм всем болельщикам черкасской команды. Однако, ключевую роль в дебютном туре будет играть не только физическая готовность и кадровый потенциал, но и психологическая подготовка. Киевляне имеют огромный опыт выступлений в Первой лиге, поэтому будет интересно понаблюдать, как на этом фоне будут выглядеть новички второго по рангу украинского дивизиона.

Металлург (Запорожье) – Кремень (Кременчуг)

27.08. 15:00. Запорожье. Стадион "Металлург"

Кременчугский коллектив существенно обновился в преддверии старта сезона. Почти половина футболистов из заявки – молодые местные воспитанники, не имеющие опыта выступлений на профессиональном уровне. Подопечным Владимира Никитина стоит особое внимание обратить на нападающего Ивана Куца, который в контрольных матчах забил шесть голов. "Металлург" в межсезонье покинули несколько ведущих игроков, однако состав у запорожцев более сбалансирован. Надеяться на легкую прогулку номинальным хозяевам противостояния все же не стоит. Молодые ребята Локтионова без боя не сдадутся.

Полтава - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

27.08. 17:00. Полтава. Стадион "Молодежный"

"Полтаве" накануне дебюта в Первой лиге удалось сохранить костяк команды, к тому же ряды коллектива усилили экс-футболисты "Кремня" Бычков и Курелех. Тренер команды Владимир Сисенко считает, что минимальной задачей на сезон является закрепление в Первых лигах. Матч против "Горняка-Спорт", который существенно омолодился в летнее межсезонье, является хорошим шансом проявить себя для дебютантов.