Карпаты - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Соперники в прошлом сезоне играли во Второй лиге. Для ФСК "Мариуполь", который был создан на базе "Яруда" это будет дебют в Первой лиге, а "Карпаты" возвращаются во второй за рангом украинский дивизион после паузы в 16 лет. Для Олега Красноперова этот матч станет дебютным в качестве тренера клуба Первой лиги.

Смотрите игру "Карпат" против ФСК "Мариуполь" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 16:00.