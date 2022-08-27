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Карпаты - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Экзамен для молодых мариупольцев

Карпаты - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Соперники в прошлом сезоне играли во Второй лиге. Для ФСК "Мариуполь", который был создан на базе "Яруда" это будет дебют в Первой лиге, а "Карпаты" возвращаются во второй за рангом украинский дивизион после паузы в 16 лет. Для Олега Красноперова этот матч станет дебютным в качестве тренера клуба Первой лиги.

Смотрите игру "Карпат" против ФСК "Мариуполь" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 16:00.

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В статье: ФСК Мариуполь Карпаты (Львов)
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