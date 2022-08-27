Карпаты стартуют с уверенной победы над Мариуполем

Львовские "Карпаты", которые в новом сезоне Первой лиги считаются одними из главных претендентов на повышение, не испытали больших проблем в противостоянии с ФСК "Мариуполь". Гости в прошлом сезоне выступали во Второй лиге и носили название "Яруд", но летом провели ребрендиг и получили возможность стартовать дивизионом выше из-за снятия многих команд.

Чтобы не откладывать дело, львовяне уже в первой четверти встречи забили два гола. Главным двигателем стал Чачуа: сначала подачу Амбросия с углового замкнул Тарануха, а впоследствии Махнев откатил под удар капитану "зелено-белых", а тот пробил низом неудобно для голкипера из середины штрафной. Третий результативный удар произошел уже после перерыва. Хозяева выиграли подбор на чужой половине, Дуць здорово продолжил внешней стороной стопы на Лёня, тот прокинул мимо защитника и так же пробил мимо голкипера.

В следующем туре "Карпаты" поедут в гости к тернопольской "Ниве", а "Мариуполь" в номинально домашней игре будет принимать "Прикарпатье".

Первая лига. 1-й тур

"Карпаты" – "Мариуполь" 3:0

Голы: Тарануха 11, Чачуа 19, Лень 73

"Карпаты": Лепка, Махнев, Дуць, Болденков, Приймак, Рябов, Климец, И.Когут (Галенков 58), Чачуа, Ю.Тлумак (Н.Когут 42), Тарануха

"Мариуполь": Кравцов, Харжевский, Скиба, Мочевинский (Строчинский 78), Павлиш, Чушенко, Дмитриев (Литюк 46), Чернецкий, Доброхотов (Прокопчук 67), Гора, Михайленко

Предупреждение: Чернецкий 86