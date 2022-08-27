Первая лига. Головко дебютировал с Диназом с ничьей против Нивы

Это была стартовая официальная встреча для Александра Головко во главе "Диназа". Для вышгородцев поединок стал не просто премьерным в Первой лиге, но и первым после реформирования клуба в муниципальный. В общем, дебют можно считать положительным: не проиграли старожилу, да еще и отыгрывались по ходу встречи. Если же брать в целом, то футбол оказался довольно бодрым с желанием обеих сторон выиграть.

Но из всех моментов, которые были по ходу встречи у одних и других, командам реализовать удалось только по одному. Сначала отличились тернополяне с пенальти. Ичанский в борьбе в своей штрафной подыграл рукой, что арбитр расценил как повод для назначения 11-метрового. Уговорить рефери назначить фол в другую сторону из-за игры локтем соперника, капитану "Диназа" не удалось, "точку" же Дедух уверенно реализовал. Отыгрался представитель Киевщины уже после перерыва. После удара от ворот Солдатенко игроки "Нивы" дважды выиграли верховую борьбу, но привело лишь к тому, что за мяч уже возле штрафной тернополян зацепился Клименко, который выцарапал его в борьбе с двумя соперниками и пробил под левую штангу.

В следующем туре "Диназ" ожидает выезд к "Буковине", а "Нива" будет проходить тест "Карпатами".

Первая лига. 1-й тур

"Диназ" – "Нива" 1:1

Голы: Дедух 42 (пен.) – Клименко 57

"Диназ": Солдатенко, Литвинов, Ичанский, Пестрецов, Корешков, Белоус, Богунов, Клименко (Гарнага 89), Кулиш (Старенький 78), Вакуленко, Кос

"Нива": Механив, Соколов, Зинь, Киричук, Дедух, Козак, Дорошенко (Резник 78), Дударенко (Хруставка 89), Гатала (Малащук 70), Бей (Процив 78), Сухорочко (Вольский 89)

Предупреждения: Богунов 39, Ичанский 41, Кос 64, Корешков 74, Гарнага 90 – Гатала 45+1, Малащук 70