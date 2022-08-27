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Прикарпатье - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Встреча старожилов Первой лиги

Прикарпатье - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

В Ивано-Франковске встретятся команды, имеющие немалый опыт выступлений в Первой лиге. Житомирский коллектив является одним из фаворитов нынешнего сезона, но игра против подопечных Олега Рыпана обещает быть очень непростой. К тому же, "Полесье" в гостях не побеждает в течение четырех матчей подряд.

Смотрите игру "Прикарпатье" против "Полесья" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Матч начнется в 16:00.

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В статье: Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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