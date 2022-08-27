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Сегодня стартует сезон в Первой лиге Украины

Первая лига
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Команды ПФЛ выходят на старт

Сегодня стартует сезон в Первой лиге Украины

pfl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня должны пройти стартовые матчи нового сезона в Первой лиге Украины.

По сравнению с предыдущим сезоном состав участников претерпел существенные изменения. "Металлист" и "Кривбасс" перешли в УПЛ, а "Агробизнес", "Альянс", "Волынь", "ВПК-Агро", "Олимпик", "Подолье", "Краматорск" и "Ужгород" не вышли на старт нового сезона. Вместо них пополнение было набрано во Второй лиге: новичками нового сезона станут "Буковина", "Диназ", "Карпаты", "ЛНЗ", "Металлург" Запорожье, СК "Полтава", "Скорук", "Чернигов", ФСК "Мариуполь" (бывший "Яруд") и "Эпицентр".

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16 участников турнира будут разделены на две группы по 8 команд в каждой.

Группа А: "Буковина", "Диназ", "Эпицентр", "Карпаты" Львов, "Нива" Тернополь, "Полесье", "Прикарпатье", "Мариуполь".

Группа Б: "Горняк-Спорт", "Кремень", "ЛНЗ", "Металлург" Запорожье, "Оболонь", СК "Полтава", "Скорук", "Чернигов".

На первом этапе команды проведут в своих группах двукруговые турниры, которые должны завершиться к концу 2022 года. Весной учасники, занявшие 1-4 места в своих группах, сформируют группу за выход в УПЛ с учетом очков, полученных на первом этапе. Команды, занявшие 5-8 места в своих группах, сформируют группу борцов за выживание в дивизионе. Таким образом, на втором этапе команды группы А будут играть только с представителями группы Б и наоборот. То есть, каждый коллектив проведет еще по 8 игр. По плану каждый клуб ожидает 22 матча за сезон.

В УПЛ выходят две лучшие команды "Чемпионской группы" Первой лиги. Третье и четвертое места будут играть в плей-офф с 14 и 13 местами Премьер-лиги соответственно. Если "Мариуполь" и "Десна" через год подтвердят свое возвращение к соревнованиям УПЛ, матчи плей-офф не будут проводиться. Если только один из этих участников восстановит профессиональную команду, то в стыковых играх будут играть 3 место Первой лиги и 14 позиция УПЛ.

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