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ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч тура в Черкассах
Фото: ФК Оболонь
Для черкасского коллектива дебют в Первой лиге будет сложным, ведь придется встретиться со старожилами Первой лиги. Для Юрия Бакалова этот матч станет также дебютным в качестве главного тренера клуба Первой лиги. Противостояние вызывает особый интерес, ведь оба коллектива ставят перед собой амбициозные задачи.
Смотрите игру "ЛНЗ" против "Оболони" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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