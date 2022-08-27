ЛНЗ - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для черкасского коллектива дебют в Первой лиге будет сложным, ведь придется встретиться со старожилами Первой лиги. Для Юрия Бакалова этот матч станет также дебютным в качестве главного тренера клуба Первой лиги. Противостояние вызывает особый интерес, ведь оба коллектива ставят перед собой амбициозные задачи.

Смотрите игру "ЛНЗ" против "Оболони" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 13.00.