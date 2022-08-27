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Первая лига. Сорока забил за Чернигов и Скорук

Первая лига
(1 голосов)

Ничья в стартовой игре нового сезона

Первая лига. Сорока забил за Чернигов и Скорук

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

"Чернигов" по итогам осенней части предыдущего чемпионата Украины во Второй лиге занимал лишь десятую строчку и мог только мечтать о повышении в классе. Мечта сбылась, однако ценой полномасштабной войны и снятием почти десятка клубов. На фоне "Скорука" (второе место во Второй лиге прошлого недоигранного сезона) команда не выглядела безнадежной, но все равно забить сегодня не смогла.

Гол гостей получился очень курьезным. "Скорук" долго не мог определиться, кто и как должен разыгрывать штрафной возле центральной линии. В итоге, Плахтырь просто закинул в сторону чужой штрафной, оборона "Чернигова" не разобралась с вратарем, кто должен играть по этому стандарту, и Сорока головой отправил мяч мимо голкипера.

Игра шла к концу. Казалось, что подобрать ключи к воротам "Скорука" черниговцам не удастся. Однако помог автор премьерного гола сезона – Сорока срезал прострел с левого края в собственные ворота, чем установил окончательный результат во встрече.

Первая лига. 1-й тур
"Чернигов" - "Скорук" 1:1
Гол: Сорока 89 (авт.) - Сорока 50
"Чернигов": Ширай, Мир. Сердюк, Сираш, Романченко, Лакеенко, Кривобороденко (Быбик 70), Мироненко (Зубашивский 76), Макс. Сердюк, Ментей, Кулик (Волк 73), Койдан
"Скорук": Варцаба, Клименко, Малыш, Лаптев, Сорока, Плахтырь, Разуваев (Шаповалов 81), Перебора (Коцюмака 87), Шмигельский, Цуркан (Боженар 73), Мишуренко (Шарко 71)
Предупреждены: Мироненко 2, Кривобороденко 47 – Цуркан 45+1, Мишуренко 52

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В статье: ФК Чернигов Скорук (Томаковка)
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