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Матч Первой лиги Полтава - Горняк-Спорт перенесен

Первая лига
(1 голосов)

Причины неизвестны

Матч Первой лиги Полтава - Горняк-Спорт перенесен

pfl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Поединок стартового тура Первой лиги между СК "Полтава" и "Горняком-Спортом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ. О причинах такого решения пока неизвестно.

Напомним, что должна была состояться на Полтавщине на стадионе "Молодежное". Стартовый свисток должен был прозвучать в 17:00.

Новая дата этой встречи будет сообщена позже.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава
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