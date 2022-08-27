Матч Первой лиги Полтава - Горняк-Спорт перенесен

Поединок стартового тура Первой лиги между СК "Полтава" и "Горняком-Спортом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ. О причинах такого решения пока неизвестно.

Напомним, что должна была состояться на Полтавщине на стадионе "Молодежное". Стартовый свисток должен был прозвучать в 17:00.

Новая дата этой встречи будет сообщена позже.