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Матч Первой лиги Полтава - Горняк-Спорт перенесен
Причины неизвестны
pfl.ua
Поединок стартового тура Первой лиги между СК "Полтава" и "Горняком-Спортом" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ. О причинах такого решения пока неизвестно.
Напомним, что должна была состояться на Полтавщине на стадионе "Молодежное". Стартовый свисток должен был прозвучать в 17:00.
Новая дата этой встречи будет сообщена позже.
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